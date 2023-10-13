籲勿用政治干擾貿易 陸委會：若停ECFA 視個案協助

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陸方將配合貿易壁壘調查考慮中止ECFA一事，陸委會12日做出回應，副主委詹志宏呼籲對方勿利用政治手段干擾兩岸貿易，也表示農業部、經濟部等相關部門已做好準備與規畫，若陸方再度動用經貿手段施壓，將協助個別受害的廠商。

大陸商務部4月12日宣布對台發起貿易壁壘調查，涉及農產、五礦化工、紡織品等2,455項產品。

8月17日公布初步調查結果，涉及產品數調整至2,509項，並指控台灣對大陸貿易限制涉嫌違反WTO相關規則，將配合調查研究中止或部分中止ECFA，引發高度關注。

值得注意的是，調查結果原定10月12日公布，但商務部9日表示，鑑於情況複雜，決定將調查期限延長三個月，至2024年1月12日，即台灣總統大選前一天。陸委會當時即批評陸方捨棄WTO機制協商，完全出於政治動機，但遭國台辦反駁，11日指民進黨當局長期單方面限制大陸產品輸入，是客觀事實。

對此，詹志宏在例行記者會上表示，國台辦提出為什麼要進行貿易壁壘調查的理由，都不是經貿理由，而是政治理由，將貿易調查結果公布時間選在大選前一天，非常明確是處心積慮設計的介選事實。

詹志宏指出，大陸利用經貿手段干擾兩岸正常經貿往來，我方已有很多經驗，尤其農漁相關部分，農業部早幾年就開始協助農民將產品升級，或拓展多元市場，不將市場單一集中在中國大陸，已有可觀的成績。而分散市場也是各國應對大陸用政治手段干擾自由貿易行為的主要方式。

至於石化等產業受到的影響，詹志宏說，經濟部會進行產業的瞭解跟訪問，如果將來陸方真的要動用經貿手段施壓選民，經貿部門已做好準備與規畫，以協助個別受害廠商。

對於國台辦11日宣布將於10月23日在福建漳平市舉行首屆海峽兩岸農業交流大會，詹志宏則表示，這活動主要是希望我方的技術、人才、資金去協助其鄉村振興，同時配合陸方的兩岸融合措施，目前看不出對台灣的農民、投資者，有什麼樣實質的好處。