若停ECFA！星展點名台灣「這產業」影響最大

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星展銀行集團資深經濟學家馬鐵英表示，兩岸ECFA完全終止的機率並不高，若真的發生，因台灣非電子產業對大陸貿易依存度高，將受到最大影響，未來須持續觀察後勢發展。

星展銀行12日舉辦2023年第四季經濟展望線上記者會，馬鐵英被問到兩岸ECFA若取消對台灣影響時指出，台灣主要是非電子產業對大陸貿易的依存度高，尤其是石化、橡膠、機械業等，預期受到影響最大。

但兩岸ECFA完全終止的可能性不高。馬鐵英認為，會被真正實施或討論的時間點，可能落在明年台灣選舉及美國選舉之後，那時地緣風險增加以及貿易變數會提高，目前星展尚未將兩岸ECFA變數列入對明年經濟成長率的預估當中，主要是其中仍有協商的空間。

綜觀台灣整體經濟情勢，馬鐵英分析，台灣經濟已走過低谷，步入溫和復甦軌道，但未來有三項潛在風險，分別是：全球經濟放緩、中美科技衝突，以及美國對大陸作進一步的技術管制、大陸對台灣作貿易限制等。

如果對岸真的終止ECFA的話，馬鐵英認為，台灣出口恐受衝擊，受衝擊較大的會是對大陸出口依賴度較高產業如石化、機械等，因石化類化學產品對大陸依賴度有35.5％，橡膠及塑料依賴度29.1％，機械類26.1％，另精密儀器及玻璃陶瓷等兩產業，對大陸貿易依賴度更逾40％以以上，因此，石化類及機械類等貿易依存度高產業受影響會比較大。但對有些產業如紡織、食品及農產品影響會較小。

馬鐵英強調，台灣紡織廠商過去積極分散供應鏈及出口市場，對大陸出口依賴度下降很多，目前紡織業、鞋帽業對大陸依賴度都在15％以下；食品、農產品對大陸出口依賴度也較低，主要因大陸近年已陸續對台灣農產品進口進行管制，所以農產品對大陸依賴度也下降很多，目前還不到10％；至於台灣電子業則仍享有WTO（世界貿易組織）零關稅待遇，則不會受到影響。