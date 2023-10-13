大型日企逾半預期 陸經濟放緩到2025年

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儘管部分數據顯示中國經濟已觸底，但外企對中國市場信心仍然低迷。路透對日本企業調查顯示，超過半數日企預計中國經濟放緩將持續到2025年，僅5％估計該國經濟會於2024年首季末觸底反彈。此外已有三分之二在中經營的企業有意轉移部分生產線。

路透於9月27日至10月6日間，對502家大型非金融類別的日資企業進行調查。結果顯示，受訪的52％日資企業預期中國經濟會一直放緩至2025年；有17％預計經濟疲軟將持續到2024年底，另有5％認為2024年第一季即將出現反彈。

日企在中國業務方面，中國作為日本最大貿易夥伴，日本官方統計，2022年中日經濟活動價值為43.8兆日圓，年增14％，而日資企業在中國超過3.1萬個地點布局業務。

調查顯示，共有46％受訪日企指出，中國經濟放緩對公司業務造成影響，近三分之二在中國有營運業務的日資企業正研議將部分生產基地轉移至中國以外市場，其中12％指出，正計畫削減在中國的投資。

從經濟數據來看，中國自8月已出現改善跡象，規模以上工業企業利潤率年增17.2％，由降轉增，工廠生產和零售增速進步，而出口和進口降幅改善。中國國家統計局此前公布數據顯示，9月製造業採購經理人指數（PMI）為50.2，是睽違6個月首度擴張。

報導指出，中國三分之二以上的家庭財富與房地產景氣掛鉤，且隨著青年失業率的上升，消費者和企業一直不願意花錢，使日企信心難以提振。有運輸公司代表認為，在中國的貨物運輸停滯不前，貨運處理商很難採取措施解決相關問題。