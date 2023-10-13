國家隊增持四大行 陸港股漲

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大陸中央匯金公司增持四大銀行A股概況

大陸「國家隊」中央匯金公司11日出手，增持大陸四大國有銀行：農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行A股股份，增持金額合計約人民幣（下同）4.77億元，釋出提振市場的信號。受此激勵，不僅陸港金融股12日大漲，陸港大盤也同步收漲。

綜合陸媒報導，農行、工行、建行、中行A股12日股價分別收漲0.55％、2.54％、2.68％、3.18％，四大行H股當日也大漲。A股上市的交通銀行等其他銀行股、中國太保等保險股、中國銀河等券商股齊收漲。在金融股帶動下，上證指數、恒生指數12日分別收漲0.94％、1.93％。

參考歷史經驗，匯金公司在A股市場出手較為罕見，最近一次披露增持銀行股份是在2015年，匯金公司同時增持四大行股份，斥資逾百億元，另外也在2015年透過買進ETF來維護證券市場穩定。時隔8年時間，匯金公司再次集體增持四大行股份。

農行、工行、建行、中行11日晚間分別公告，控股股東匯金公司增持該行A股股份（增持四大行各0.01％股權）。按11日收盤價測算，匯金公司這次增持農行約1.36億元，增持工商銀行約1.3億元、增持建行約1.17億元，增持中行約0.94億元。另外，匯金公司擬在未來6個月內，以自身名義繼續在次級市場增持四大行股份。

大陸官媒證券時報12日在頭版發表評論文章指出，匯金公司通常在股市出現非理性下跌，或觸及市場底部時才會出手，其出手對於穩定市場情緒、恢復投資者信心，將起到積極的作用。

對於這次匯金公司增持對銀行類股後市的影響，多家金融機構持樂觀態度。平安證券認為，從歷次匯金公司增持後的市場短期表現來看，雖然增持後市場並不一定立刻反轉，但其所傳遞出的積極信號依然明確，有助於市場情緒的修復。尤其從銀行類股來看，匯金公司增持期間銀行股在多數時間內，出現較為明顯的相對收益，體現銀行類股弱市避風港的屬性。

招商基金研究部首席經濟學家李湛表示，匯金公司增持四大行主要有兩大意圖：一、作為「國家隊選手」釋放積極政策信號，維護市場穩定，提供市場流動性，提振投資者信心。二、目前銀行類股估值處於低位，回報率可期，既是對銀行類股的整體高舉，也有助於達到大陸國有金融資產的保值增值。