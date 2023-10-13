華為5.5G解決方案 全球首發

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華為無線網路產品線總裁曹明近日在2023年全球移動寬頻論壇期間，發表全球第一個全系列5G-A（俗稱5.5G）產品解決方案。該方案透過「寬頻、多頻、多天線、智慧、綠色」等五大基礎的持續創新，能提供十倍網路能力，幫助營運商構築5.5G網路。

華為輪值董事長胡厚崑表示，5G面向消費者的業務，仍是運營商收入增長的引擎。目前，全球5G行業應用已達到5萬多個，行業聯接數超過千萬，「我們正努力將5G-A帶進現實。最大化發揮現有投資價值的同時，為未來做好準備」。

綜合媒體報導，以「將5G-A帶入現實」為主題的2023全球移動寬頻論壇正在杜拜舉行，曹明在會上表示，5G-A正當其時，其透過提供十倍網路能力以及多維新能力，加速「人、家、物、產業、車」五大聯接的升級，支撐新體驗、新聯接、新業務的發展。

曹明還說，華為5G-A全系列產品解決方案使網路能力提升十倍，且整網譜效、能效和運維效率最優，助力運營商向5G-A高效平滑演進。

曹明介紹，5G-A相關新產品涉及TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波MAGICSwave六大領域，均為適配5.5G基地台網路產品。具體看，包括業界首個雙頻64T MetaAAU、業界首款FDD三頻M-MIMO和三頻8T、業界首個2000+陣子毫米波AAU；五頻合一的LampSite X系列、全新綠色天線等。

5.5G是5G和6G之間的過渡階段，是面向2025年到2030年規劃的通訊技術，是對5G應用場景的增強和擴展。5.5G在下行和上行傳輸速率上比較5G可望提升10倍，網路存取速率達到10Gbps，同時保障毫秒時延。

依照國際標準組織3GPP定義，5G到6G間共存在R15到R20六個技術標準，R18到R20作為5G標準的第二階段。2021年4月，5G國際標準制定組織3GPP已正式將R18協議版本定義為5.5G，代表5G演進的需求已成為業界共識。

在中國，中國IMT—2020（5G）推進組和營運商積極投入5.5G的創新研究及測試驗證，已從關鍵技術創新逐步走向以應用場景為導向的跨產業合作創新階段。