恒大風暴衝擊 滄州銀行爆擠兌潮

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大陸地產商中國恒大主席許家印涉嫌犯罪被採取強制措施，風暴持續蔓延。市場傳出，河北滄州銀行遭恒大拖欠人民幣（下同）34億元，存戶擔心銀行風險，自8日起出現擠兌潮。滄州銀行澄清實際貸款僅3.46億元，並擺出「現金牆」自證流動性無虞，但仍止不住擠兌潮。

綜合外媒報導，許家印遭官方控制後，網上出現一份「恒大所欠銀行貸款明細列表」，規模幾十億元到幾百億元不等。滄州銀行在恒大欠款名單中排名第16，但因規模較小，存戶擔心根本無法化解恒大的壞帳，8日起就出現大量存戶排隊領錢的情況。

為避免情況愈演愈烈，滄州銀行緊急澄清指出，恒大及其關連企業的實際借款金額，未如傳言那麼多，並有足值的土地、商業店面作為抵押物，不會對該行經營管理和資產品質產生重大影響。

滄州銀行還刻意堆放出高聳的「現金牆」，顯示銀行具備充分流動性，可應付客戶取款需求，並呼籲存戶「不要集中在當前時間點提款」。只是民眾顯然不買單，擠兌情況不見緩和。

滄州銀行2023年半年報顯示，該行資產總額為2,371.07億元，負債總額為2,227.82億元。截至上半年，該行不良貸款約26.18億元，逾期貸款32.74億元。此外，滄州銀行的房地產和住房抵押貸款在總貸款中合計占比為20.68％。