公股銀海外刷卡消費 大爆發

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公股銀信用卡簽帳金額大舉成長

暑假是海外旅遊旺季，公股銀信用卡海外刷卡金額第三季亦大爆發，成長幅度較去年同期大舉成長，成長率38％起跳，一銀更以122％奪下公股銀成長王，主要是促銷活動及高額信用卡回饋帶動。

一銀主管指出，第三季海外消費較去年同期成長122％，其中日圓為消費成長最多的幣別，較去年同期成長近342％，主要成長是各式旅遊促刷活動，搭配海外消費回饋無上限，如鈦金商旅（含雙幣卡）回饋率3.2％、一卡通聯名卡3％及御璽商旅卡2.5％，帶動海外消費成長。

華南銀行第三季海外消費簽帳金額較去年同期成長5成，疫後旅遊復甦，以鄰近台灣的日本旅遊消費成長最多；彰化銀行表示，第三季國人迎來疫後首次暑期出遊旺季，使海外信用卡刷卡戶數年成長2成以上，簽帳金額較去年同期成長超過4成，境外消費通路，以航空旅遊類及百貨類消費金額成長最為顯著。

合庫銀行第三季海外簽帳金額約16億元，與去年第三季11.4億元相較，約成長40％；臺灣企銀第三季信用卡海外交易較去年同期成長38％，成長原因是疫情趨緩，出國旅遊潮湧現，銀行提供國外消費2％現金回饋、機場貴賓室、機場周邊停車服務等權益優惠，讓持卡人提升消費意願。

對於全年信用卡成長目標，一銀主管強調，看好下半年信用卡消費具多項題材，如iPhone新機上市、國際旅展、百貨周年慶、網購雙11及雙12等議題，預期第四季消費對比去年同期將成長20％，交易全年刷卡目標可望成長超過15％，都將持續加碼各項促刷活動。

華銀預期，全年度簽帳金額將較去年成長2成以上，持續看好海外旅遊商機；臺企銀估計，下半年及全年目標較去年同期成長至少5％。

彰銀前九月簽帳金額年增率約14％，第四季將針對季節性消費旺季的通路，如百貨、餐飲、網購及旅遊等，規劃高消費客群、通路精準客群分眾活動，且與通路知名領導品牌策略聯盟，持續推出專屬刷卡優惠，吸引客戶消費，希望達成全年度的刷卡目標。