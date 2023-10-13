公股銀Q3信用卡簽帳 強勢成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

內需消費及國內外旅遊熱滾滾，公股銀第三季信用卡簽帳金額統計，第一銀行達186億元，較去年同期成長6％，華南銀行簽帳金額較去年同期成長1成，彰化銀行則是金額逐月穩定成長，合庫銀行第三季約114億元，累計前三季簽帳金額約379億元，較去年同期成長20.97％，以稅費及旅遊類交易成長為大宗。

公股銀主管指出，今年受惠疫情後解封，民眾外出消費大增，重啟對觀光住宿、休閒娛樂、聚餐、購物等意願，也直接反映在刷卡消費金額大幅增加，預計信用卡簽帳金額第四季將持續暢旺、穩定成長。

一銀主管表示，第三季擺脫疫情籠罩，民眾外出聚餐、購物消費，及跨境旅遊暢旺，在積極掌握市場脈動，滾動調整行銷策略促動下，第三季前三大成長消費類別為旅遊、居家百貨、餐飲，分別較去年同期成長124％、22％、13％。

華銀則是以旅遊住宿及交通運輸的消費成長幅度較大，主要是疫後旅遊復甦，民眾對國內外旅遊意願提升，除飯店住宿、各大旅行社簽帳金額倍增成長外，交通運輸包含機票、高鐵、台鐵等亦成長近4成幅度。

彰銀主要是旅遊類消費成長138％，包含旅行社、航空公司及免稅店等，成長幅度於所有消費類別中最為顯著。

除了國內消費旅遊，隨疫後旅遊復甦，國人出國意願強烈，第三季適逢暑假以及日圓貶值，以鄰近台灣的日本旅遊消費成長最多，各銀行也持續規畫旅遊住宿相關促刷活動，希望可以持續拉升簽帳金額，搶占旅遊商機。

公股銀主管分析，由於出國旅遊熱潮持續，第四季的重點將放在旅遊上，也因為通膨、疫情等因素，現在的旅遊花費攀升，從機票、住宿、消費費用都明顯上揚，民眾對相關支出更加精打細算，因此將會主攻海外旅遊、消費等重心。