新台幣大怒神 終止連五升

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台北股匯市脫鉤，台股12日上漲逾百點，但市場對美國聯準會（Fed）放「鴿」反應告段落，美元指數持穩，新台幣隨亞幣回跌，早盤一度重挫近1角，但隨台股漲點擴大，午後大舉收復失土，終場收在32.125元兌1美元，小貶0.3分，總成交量擴大至18.025億美元。

匯銀主管指出，外資繼續擴大回補台股239.81億元，但新台幣早盤卻狂瀉，最低貶至32.217元，央行伺機進場調節，上午防守相當積極，助新台幣收復失土，午盤後大致呈現平盤震盪，尾盤更短暫由貶轉升，匯價宛如大怒神上下震盪約1角，終場終止連五升。

外資本月仍有少量股利匯出，加上出口商還在觀望，少了拋匯賣壓，匯市一面倒都是外資匯出。匯銀主管表示，「以前有人肯丟，就有人肯撿，匯價自然就有守」，但12日一面倒美元買盤，新台幣因而迅速走貶，市場剩下央行調節苦撐。

短線市場先觀望美國消費者物價指數（CPI）數據公布，整體匯市偏向觀望氣氛，外資及進出口商都明顯縮手，預計在美國CPI公布後，匯市才有更清楚方向。另也要關注恆大危機引發地區銀行擠兌潮，是否引發更廣泛的金融危機。

匯銀主管認為，地緣政治風險的以巴衝突，有無繼續升溫是關鍵，影響主要集中在軍工股、油價及黃金，但目前看來有點「雷聲大雨點小」，由於國際輿論方向並沒有很篤定，現階段匯市反映並不大。接下來美債殖利率若未繼續上攻，資金勢必會從美元流出來，反映在台股近期漲勢，且出口表現優於預期，預料在AI題材帶動下，消費電子旺季的出口將陸續復甦，新台幣貶值壓力可望縮小，慢慢回升機會高，短線先在32元至32.45元大區間內震盪。