創金融業最佳紀錄 玉山金 連十年獲永續金融獎金質獎

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玉山金控連續十年獲最高榮譽「永續金融獎」金質獎，玉山銀行也連續八年獲「FinTech創新應用獎銀行組」金質獎，同時獲頒「影響力信託服務獎」金質獎、「本國銀行客戶推薦」優質獎，總計獲得3項金質獎1項優質獎，創下台灣金融業最佳紀錄。

玉山在這次《財訊》「2023財訊金融獎」12日的頒獎典禮，獲3項金質獎1項優質獎。玉山金控董事長黃男州表示，玉山連續三年舉辦ESG永續倡議行動，今年更號召來自海內外近160家的優質企業，共同倡議朝2050淨零排放目標前進，提升臺灣永續產業競爭力。領先全球統合TCFD與TNFD發布氣候暨自然環境報告書，並為台灣首家金融業通過SBT目標、首家以低用電企業成為RE100會員的金融業、簽訂首件氣候暨生物多樣性永續連結貸款等，發揮正向影響力，為永續社會及環境努力。

這次玉山再次榮獲「FinTech創新應用獎銀行組」金質獎肯定，攜手全家便利商店與PChome集團合資成立「全盈支付」，彙集一站式開戶、即時用卡、e指開戶等多項專利服務，結合API串接進行資料共享，讓顧客在生活場景即可如水電般取得便捷的金融服務。

同時連續兩年獲得「影響力信託服務獎」金質獎，運用信託具有資產保全、指定用途、專款專用等特性，除滿足個人及企業需求，更與永續理念結合。截至上半年，玉山安養信託財產餘額為民營銀行第一，並透過優化流程降低顧客簽約時間，戶數更較去年底成長2.4倍。

金融獎專家評審指出，玉山在永續金融獎的評分項目，包括永續金融力、環境永續力、社會影響力、公司治理力各項得分皆領先同業；銀行服務方面，以影響力信託服務獎為例，這次得獎專案為全方位信託服務，以ESG為架構分述在綠電交易信託、安養信託和員工福利信託重點，具有其創新性，評審們均給予高度肯定。

玉山表示，將秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，持續在永續的這條道路上精進及努力。