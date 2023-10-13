醫療險增門診治療給付 三方向研議

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健保署日前與保險局開會，提出希望醫療險理賠可增加癌症的門診給付。保險局12日表示，已將健保署的相關訴求，轉給壽險公會研商可行性，較可能朝轉換新保單、批注、附加條款三方向來研議，不是直接以現行醫療保單漲費，但因牽涉到損率與精算，有待壽險業評估，且「沒有具體時間表」。

保險局官員表示，現在市面上的住院醫療險多以「住院」為理賠條件，健保署提出針對不需要住院的治療，透過協議條款、調整費率等方式增加理賠，已轉達健保署的訴求給壽險公會，讓壽險業者進一步研究。

但民眾擔憂恐導致住院醫療險保費大增，官員指出，民眾已投保的住院醫療險，「都要依原有保單條款來進行」，比較有可能的方式，是在民眾已投保的醫療險保單上，增加批注或新增附加條款，由保戶自行選擇是否要加錢來附加，或採轉換新保單的方式，讓舊保戶可以加一點錢轉換成可給付門診治療的新保單，但因牽涉到精算、損率等，還有待壽險公會多方評估。

壽險業者反映，缺乏相關損率數據做評估。官員說明，就算是採附加條款，也算是要設計新保單，因現在變成門診就理賠，可能的發生率、損失率，要有數據才能評估，若壽險業者需要進一步的數據，金管會承諾會協助向健保署詢問能否提供相關數據。

除公平性問題外，因為門診治療是未來的趨勢，以後住院只會越來越少，很多療程在門診就可解決，未來醫療險或癌險等要如何變化，以免保戶買的住院醫療險可能都賠不到。

健保署建議保險局進一步開放「弱體保單」，保險局強調，市面上已有少數壽險業者，針對已罹癌的患者推出健康險，未來是否加大開發「弱體保單」，要由保險業評估風險承擔能力、市場需求，金管會尊重市場機制。