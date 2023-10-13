9月準備貨幣 衝史上第三高

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中央銀行12日公布9月日平均準備貨幣金額為6兆936億元，雖較上月略減，仍創下史上第三高水準。央行官員表示，9月除有連假因素外，仍有零星股利發放需求，準備貨幣金額維持高檔水位，今年以來持續在6兆元以上的「新常態」，為史上首見，顯示市場資金需求不墜。

央行統計，9月日平均準備貨幣金額月減277億元，其中流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）增加69億元，金融機構存放央行準備金則減少346億元。央行表示，9月日平均準備貨幣年增率4.79％，較上月5.74％下滑0.95個百分點，若觀察前九月日平均準備貨幣平均年增率為5.67％，仍則較去年同期9.59％低，主要是前年基期低的因素。

央行官員分析，9月雖有公債還本付息、國庫券還本、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款，及央行定存單淨發行減少等寬鬆因素；但由於公債發行、國庫向銀行借款，及稅款繳庫等緊縮因素影響，使日平均準備貨幣金額較上月減少。

準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎，準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

觀察國內準備貨幣變化，疫情前2019年初僅約4兆餘元，後續金額呈現逐月上升，今年1月因農曆春節資金需求倍增，準備貨幣金額衝上6兆1422億元，首度破6兆大關，且創下歷史新高，今年以來一路維持在6兆元以上，8月、9月資金需求旺盛，分別創史上次高及第三高。