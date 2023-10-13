電信三雄新時代 正式來臨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

合併案牽動電信三雄行動用戶市占重洗牌

公平會12日以附加負擔通過台灣大哥大與台灣之星合併案。台灣大第一時間回應表示，力拚2023年底前完成整併。由於遠傳合併亞太電搶先通過公平會核准並將於第四季完成整併，台灣電信市場由五家變為三家的全新競局確立，新電信三雄時代正式到來。

據NCC最新統計，截至8月，中華電信擁有1,116萬行動用戶，領先台灣大的723萬、遠傳的720萬、台灣之星的251萬、亞太電信的200萬，並以36.9％行動用戶市占超越台灣大的24％及遠傳的23.9％，但台台併與遠亞併年底完成合併後，「新台灣大」的行動用戶市占將擴大為32.3％，「新遠傳」擴大為30.56％，與中華電的市占落差，將從雙位數百分比大幅縮小至4～6個百分比，牽動台灣行動電話市占版圖將重新洗牌，三雄鼎立局面確立。

台灣大表示， 因本案之核准通過，也宣告台灣電信產業發展將邁入全新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大並將遵循公平會附加負擔之指示方向，力拚2023年底前完成整併。

面對「遠亞併」與「台台併」確定成局，中華電信董事長郭水義第一時間送上祝福。郭水義說，中華電信永遠走在最前面，並專注於進行價值創造路線，對於他們的合併給予高度祝福，期待他們做得更好，大家一起努力。

遠傳表示，相信未來台灣電信產業將朝向更加健全發展，與「服務價值取向」為主的良性競爭。遠傳合併亞太電信案在三個月前率先通過公平會核准後，遠傳即積極進行網路整併作業，新遠傳將成為「頻譜三冠王」，總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大等三項優勢，新遠傳用戶無論網速、覆蓋率均將大幅升級，平均用戶頻寬為電信業第一，並提供用戶「加碼加量不加價」的升級體驗。