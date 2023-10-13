ESG賦能新願景高峰論壇 聚焦淨零永續

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接軌聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），TIFD（不平等相關財務框架）、TNFD（自然相關財務揭露）、TCFD（氣侯相關財務揭露）等各種財務揭露框架陸續推出。

其次，台灣碳權交易所8月正式營運，產業低碳化策略正式邁入下一個階段，企業因應永續挑戰，也有了新的解套方法。

面對全球永續框架規範，企業如何遵循與揭露，不僅僅是一項新課題，更是新挑戰。

由工商時報、中華電信共同舉辦的「2023 ESG賦能新願景」高峰論壇，即將於10月17日登場，特別邀請到多位重量級產官學專家，分享在永續的時空中，如何有條理的應對各項揭露規範。

上午場特別邀請台灣氣侯聯盟理事長暨台達電董事長海英俊主講「全球淨零趨勢與企業挑戰」，海英俊長期推動台達電永續發展，近期也與科技業共同籌組成立台灣氣侯聯盟，並希望透過該平台協助台灣科技供應鏈在2030年達到碳中和願景，在淨零永續發展擁有豐富經驗，這一場講座將是他難得的公開演講。

面對TNFD（自然相關財務揭露），生物多樣性議是也是企業列為未來永續發展的重點工作之一，台灣大學副教授邱祈榮、中華電信董事長郭水義、中華電信技術長林榮賜及宏碁電腦永續長劉靜靜將共同探討最新趨勢。

下午場將由國內永續界的泰斗KPMG安侯建業董事總經理黃正忠擔任引言人，環球晶圓集團董事長徐秀蘭、高雄市副市長羅達生、台灣碳權交易所總經理田建中、中華電信財務長陳宇紳將發表專題演講並參與座談，共同探討台灣在碳權交易所成立後，企業如何運用碳權交易達到合規要求，華麗轉身為淨零企業。

本場活動採免費預約報名，名額有限，請盡速報名，報名網址：https://event.ctee.com.tw/esgforum-28123。