經濟部 發表全球首創動作偵測服飾

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部12日在「2023台灣創新技術博覽會」發表全球首創的「精準動作偵測服飾」，內含紡織所研發全球首創第一條具醫材等級之彈性織物導程線（導線），具有可拉伸1倍以上的特性，經過水洗百次仍保持品質，並通過生物相容性測試。此彈性織物導線助聚陽實業獲得歐洲職業足球隊訂單，以智慧感測衣著協助球員日常訓練，並經國際足球總會（FIFA）認證可用於正式賽場，讓教練可以掌握球員在場上的生理狀態以利調度球員。

同時，此技術也促迪卡儂的供應商萬九科技發展關鍵的生理量測技術，建立自有品牌ZENTAN，搶攻全球智慧生理量測織物商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，2023年專館有二大特色，一是展示82項可為產業發展提供助力的創新成果，在智慧紡織、運動科技、無人機等領域都已攜手大廠共同搶攻新商機。聚陽更藉科技專案研發能量與晶翔機電合作，開發用於高爾夫球的精準運動體感服飾，未來將打入北美職業運動訓練市場。二是將創新轉化為新創事業，經濟部積極鼓勵研發成果產業化，以新創團隊為台灣開創新興產業，獲頒TREE Award的團隊都是能促未來產業發展的潛力新星。

創博會同時展示「輕量型氫燃料電池無人機」，由科技專案支持工研院研發出的輕量型高功率氫燃料電池，裝載在旋翼無人機上，減輕機身重量、強化電力輸出轉化率，解決旋翼無人機起降、懸停仰賴螺旋槳運轉導致電動馬達耗電量大而無法飛行太遠的痛點，加上旋翼無人機可垂直起降、空中停懸的特色，更適合用於搜救、橋梁巡檢等。與同等級無人機相比，酬載重量5公斤創下連續飛行181分鐘，是全球已知的最佳紀錄。

經濟部也頒發2023年度經濟部研究機構創業潛力獎（TREE Award），2023年共有六新創團隊獲獎，首獎為工研院「Janus智能資安管家」，能輕易安裝在關鍵的連網設備上，快速建構資安防禦機制，目前已應用在智慧醫院及智慧工廠中。貳獎為工研院「DeeGoo」，以智慧問答形式提供認知檢測及賦能，讓民眾能快速掌握自身認知功能狀態並提供賦能訓練活化腦細胞，已與國泰人壽FitBack APP合作提供國泰保戶失智症預防保健方案。參獎為工研院「溶存」，開發PGM細胞（Preserve Get More）保存液，解決傳統細胞保存需添加甘油或二甲基亞（石風）（DSMO）冷凍保存，且使用前須脫劑清除DSMO毒性才能使用的痛點。