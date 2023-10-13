瑞儀中光電 Q3營收黯淡

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背光模組廠第三季營收出爐，瑞儀（6176）受蘋果調整IT產品庫存影響，第三季旺季不旺、合併營收113.88億元，季減3.6％、年減36.73％。中光電（5371）第三季自結合併營收104億元，季增8％、年減19.4％。

瑞儀公告9月合併營收38.49億元，月增4.73％、年減35.42％，主要是平板電腦背光模組出貨成長帶動。從出貨來看，瑞儀第三季平板電腦產品出貨量約1,198.8萬片，季增1.5％，不過筆電、監視器等IT產品受蘋果調整供應鏈庫存影響，第三季出貨量約1,035.9萬片，季減8.29％。再加上車載等其他應用產品，整體背光模組出貨量約2,296.4萬片，季減3.81％。

中光電9月自結合併營收35.53億元，月增3％、年減24％。由於家用娛樂及智能微投影產品出貨增長，影像產品9月出貨量9.7萬台，合併營收13.36億元，分別較8月份成長8％及5％，第三季出貨量26.7萬台，季增8％。節能產品9月合併營收15.71億元，月減2％、年減20％。第三季合併營收48.19億元，季增17％、年減10％，出貨量824.4萬片，季增7％、年減3％。前三季合併營收130.88億元，年減27％，出貨量2,296萬片，年減30％。