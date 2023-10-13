燦坤WanDau 攻家電採購商機

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燦坤董事長林技典12日號召合作夥伴南下舉辦「WanDau 高雄華榮店」開幕活動，搶攻每年因新屋、換屋衍生出高達300億元家電採購商機。

燦坤開發長李經緯表示，燦坤WanDau取名為台語「溫叨（我們的家的意思）」，此概念是董事長在2022年所發想，整合燦坤資源及通路，啟動WanDau商業模式計畫，更獲得2023年英特爾創新突破獎的肯定。

李經緯說，WanDau商業模式鎖定建商、代銷業，讓消費者直接找燦坤購買新房子所需的3C家電、居家AIOT產品，單筆購買超過30萬元還能享有3C精品管家、Surpass VIP黑卡的專屬企業負責人的服務。

WanDau智慧生活概念店分別在2022年3月、12月於台北內湖旗艦店、台中文心店設立，第三家概念店12日在高雄華榮店正式開幕。

林技典表示，WanDau高雄華榮店是WanDau最後一家概念店，燦坤從北到南完整提供給每位新成家、購屋的顧客最全面的3C家電解決方案。

隨著燦坤WanDau名氣日趨響亮，陸續與建商及代銷業者如海悅、三發、亞昕、白天鵝、萬吉等簽約合作，李經緯表示，2023年WanDau已有幾千萬的業績進帳。

李經緯說，每年扣除房屋繼承等，真正交易的建物移轉棟數約30萬戶，這些是WanDau鎖定的消費族群，以每戶最低花費10萬元來統計，每年家電、3C產品等商機約300億元，由於過去這些商機散落在不同的3C通路、家電業者手上，燦坤從最源頭的建商、代銷或設計師切入，搶攻龐大的家電採購商機，預期WanDau智慧生活概念店的業績將水漲船高。

此外，李經緯12日更透露秘密武器－AI家電語音助理「燦坤管家」，由燦坤與合作廠商研發，目前量產階段，未來只要消費達到一定門檻以上將免費提供，可語音控制電視、冷氣、風扇、電燈、檯燈、掃地機器人等，舉凡能遙控的家電都在服務範圍內，此也正符合銀髮族所需。