昱展新藥授權金 創生技紀錄

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昱展戒毒藥授權Indivior概況

昱展新藥開發大收成，旗下長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，一、三、六個月劑型共三項產品，預計以8.62億美元（約合新台幣275億元），授權全球戒毒藥龍頭、納斯達克上市公司Indivior，力拚於2026年上市，未來昱展還可享有10％～15％的銷售分潤，改寫國內生技業授權紀錄。

ALA-1000原廠為Indivior，原本是口服藥，昱展改良為長效注射劑型，且此次率先拍板的是以2.5億美元授權的三個月劑型，則是全球首個進入臨床的新藥，指標意義濃厚。另一個月、六個月劑型授權金額未定，但已先公告研發里程碑金各5,500萬、4,200萬美元，法人預估該二項新藥授權金各約2.5億美元。

昱展董事長林東和表示，此授權案創下台灣生技公司開發505（b）（2）新藥再授權回國外原廠先例！

該案創下國內首個新藥授權「龍頭」大廠，且一/二期的臨床僅收案59人，即獲Indivior青睞；由於Indivior在全球戒藥市占率高達85％以上，擁有原料開發、生產到銷售一條龍模式，合作的臨床中心也夠龐大下，因此該三個長效型新劑型新藥505（b）（2）將進行的三期臨床，也將由Indivior包辦下，昱展等於不用再花一毛錢，即可坐享里程碑金的分潤。

據公告，Indivior已支付500萬美元簽約金獲得ALA-1000選擇權，簽署授權後，再提供1,000萬美元簽約金，等於昱展在今年第四季就有合計1,500萬美元（約合新台幣4.8億元）的簽約金可認列入帳，以昱展資本額5.7億元計算，對EPS貢獻超過8元，明年並可望分配股利。

昱展12日宣布，國際大廠Indivior通知將履行ALA-1000三個月長效注射劑與相關丁基原啡因前驅藥產品全球（兩岸、港澳除外）專屬授權協議選擇權，除額外支付昱展1,000萬美元簽約金，首項授權產品有權獲得最高達5,500萬美元研發里程碑金，及其他產品最高4,200萬美元的研發里程碑金。

產品上市後，自每項產品年度淨銷售額超過1億美元開始，昱展有權獲得總額最高2.5億美元銷售里程碑金。此外，昱展新藥可獲得初始為10％的產品銷售分潤，依銷售額級距，銷售分潤比介於10％～15％。