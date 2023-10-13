林東和、Indivior從冤家變戰略伙伴

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瞄準戒毒藥市場商機，畢業於台大藥學系的林東和，創立美時和昱展，兩家公司都投入治療鴉片成癮的藥物開發，也都面臨來自於原廠Indivior的挑戰。雖然在林東和擔任美時董事長時，美時與Indivior還打過專利官司，沒想到多年後，Indivior竟相中昱展的ALA-1000注射劑，預估將以8.62億美元取得授權，雙方冤家變親家，也引為話題。

近年營運大轉骨的美時，最大成長動能來自於戒癮用藥gSuboxon和血癌藥Lenalidomide，兩個重磅藥物並不是2013年入主的艾威群集團（Alvogen Group）引進，而是美時創辦人林東和領軍的團隊所開發。

當年林東和團隊挑戰Indivior專利，開發口服劑型gSuboxon進軍美國市場遭Indivior控告，此官司一直打到艾威群入股，後來雙方和解，美時因迴避了專利，反而讓新藥提早二年上市。

退出美時後，林東和與總經理文永順另成昱展新藥，開發的長效型鴉片成癮一個月、三個月和六個月的注射型新劑型新藥ALA-1000，另也投入難治型憂鬱症治療藥ALA-3000。

原本Indivior對於難治型憂鬱症新藥有興趣，後來發現ALA-1000臨床進度快，且三個月劑型還是全球首家進入臨床的藥廠，Indivior雖有一個月劑型，但因針很粗，病患較抗拒，反觀昱展三個新型新藥開發速度快，且馬上都將進入三期臨床，5秒鐘即可完成注射下，因而開啟合作機制，也讓林東和、Indivior成為不打不相識的戰略夥伴。