台灣房屋總裁 彭培業：打造台灣養生村天花板

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台灣房屋集團投入60億元在關西規劃全台首座頂級銀髮友善園區「亞洲健康智慧園區」，12日落成啟用，台灣房屋集團總裁彭培業「十年磨一劍」，他指出，希望打造台灣養生村的天花板，未來也會持續複製該案成功經驗，在中台灣尋找第二個基地。

該案以「永續概念」打造台灣首座渡假飯店型高端照護宅，結合環境、溫泉、餐飲、醫學及護理五合一的健康地產，落實ESG為台灣橘世代策劃環境永續的樂齡生活，規劃338戶20坪產品，每戶總價1,800萬～2,000萬元，沒有公開銷售在預售潛銷階段即銷售一空，釋出出租開放50戶，就有400組客戶預約。

彭培業表示，台灣預計至2025年，65歲以上人口將上看500萬人，一個達到500萬人的族群是不可忽視的，因為他們不僅有消費能力，且有消費意願，讓他們過得更好、更安全、更有尊嚴，這種人數激增的爆發力將擴大健康地產的相關需求，因為他們正處於人生中最在乎健康的階段，對於健康地產的需求勢必將形成一股強大的拉力。

住宅的型態源自人對居住需求，經過住宅從四樓建築、七樓電梯華廈、高級住宅、豪宅的四波演進，現今第五波住宅的核心概念強調需求與功能，擁有優良空氣的環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，「健康需求」將成為台灣邁向高齡化住宅最大的需求。

台灣房屋打造新竹關西的健康園區，結合了建築、休閒產業、長照專業、生活事業、護理專業等，彭培業表示，對於高齡生活應從「在地老化」改為「適地老化」，人到了7、80歲，生活上最大的需求不是逛街購物，而是好的環境與空氣。

該園區基地面積達6,000多坪，擁有3,600坪的療癒園林，綠覆率面積高達60％，同時也是全台唯一擁有溫泉的養生宅，並且與臺北醫學大學附設醫院合作，開設「北醫樂齡門診中心」，提供醫療服務、遠距照護及復健服務，專業護理團隊並提供生活復健計劃及預防失智課程，從「樂齡」、「緩老」到「護老」面面俱到。