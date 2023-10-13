科技廠辦夯 中工土城AI園區開胡

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工業地產市場夯，中工首度跨足科技廠辦市場的處女作、總銷逾400億元的新北市土城「中工雲宇宙AI園區」，近日開賣就成功開胡！新加坡商鴻運科技12日砸75.49億元，買下1.27萬多坪廠辦及停車位300個，刷新近年工業廠辦市場最大的手筆紀錄；每坪成交價逾54萬元，也突破土城及新北市最高單價。

中工12日公告，簽署新北市土城沛波段106-2地號「中工雲宇宙AI園區」的房屋及車位預購意向書，包括廠辦約1萬2,747.12坪、及停車300個，交易總價達75.49億元，買家為鴻運科技台灣分公司。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，這筆交易75.49億元，已超越崇越科技以53.5億元買下北市內湖中國開發資產管理公司預售廠辦大樓的紀錄，成為今年以來單一廠辦交易金額的新高；依停車位每個約220萬元拆算，廠辦每坪成交價格達54萬元，也超越三重「國揚數位科技大樓」的45萬～50萬元，中和「遠雄擎光」、「華固中原置地」成交單價近5字頭水準，刷新近年新北廠辦最高單價紀錄。

程安慈表示，中工位土城工業園區所開發的立體化廠辦「中工雲宇宙AI園區」，自今年第三季起公開銷售，迄今已接到多家國內外高科技廠家高度詢問，並陸續進行磋商租售合約內容，目前已有雙方租售意向合意完成的階段，其中包括單筆逾萬坪廠辦的交易。

中工指出，「中工雲宇宙AI園區」基地規模約1.6萬坪，興建四棟廠辦大樓，總樓地板面積達10萬坪以上，預計2025年第四季完工後交屋入帳。