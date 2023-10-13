產業寒冬未盡...台灣機械9月出口 連14黑

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台灣出口9月由負轉正，但機械設備9月出口受全球經濟不佳影響而連14黑。近期新台幣兌美元匯率雖貶破32元，但因貶輸日圓、韓元與人民幣，台灣機械工業公會籲請政府，新台幣應與競爭對手國匯率同升同貶，以免影響台灣機械出口競爭力。

機械公會統計，台灣機械設備9月出口值24.54億美元、年減5.1％，以新台幣計782.46億元、年減1.4％，連續第14個月出現衰退；累計前九月機械出口值220.44億美元、年減17.1％，以新台幣計6,806.79億元、年減12.1％。其中工具機9月出口值2.3億美元、年減4.5％，前九月出口值19.79億美元、年減11.4％。

機械公會理事長魏燦文指出，台灣持續受全球經濟景氣不佳影響，機械出口值連續14個月負成長，9月出口衰退幅縮小，主因是去年基期較低。事實上，國際對經濟發展仍多觀望，投資設備相對保守。

除出口連14黑，今年台灣機械設備進口也大幅減少，其中9月機械進口金額29.54億美元，創2021年4月以來最低，年減幅高達50％，主因是受半導體投資放緩影響，半導體等設備進口金額大幅減少所致。

魏燦文指出，最近雖爆發以巴衝突，但統計去年台灣機械設備銷往以色列出口金額1.29億美元，占機械總出口比僅0.4％，估戰事對台灣機械出口的直接影響不大。但從以色列進口機械至台灣集中在半導體檢測儀器與設備來看，去年金額達11.25億美元，占整體機械進口金額的1.8％，影響相對較大。

魏燦文指出，中東地區仍是我機械設備的重要市場之一，尤其土耳其等地區，戰爭後續發展與影響，仍需持續關注。