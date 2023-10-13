數位發展部秀資安及5G專網成果

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數位發展部於10月12日首次登場「2023台灣創新技術博覽會」，此次在數位產業署推動下，由資訊工業策進會、工業技術研究院、電信技術中心等單位共同執行，以「數位驅動．創新moda」為核心概念，「資安防護」與「通傳科技」為主題，於「創新領航館－數位資安區」展示12項多元技術應用。開展首日，政委吳政忠、部長唐鳳、經濟部長王美花等貴賓也蒞臨參觀，並由數位產業署副署長林俊秀為貴賓解說數位部亮點展品「工控場域AI偵防分析技術」，為接下來的展期揭開序幕。

數位產業署署長呂正華指出，資安即國安，數位產業署集合過去科專計畫的研發成果，一次展出包含資安、5G與AI的12項創新技術，讓民眾更了解資安而提高網路使用安全，也讓產業推動數位轉型時可以具備資安思維，避免產業過去累積的智慧財產權遭到盜取，加速台灣實現「資安產業化、產業資安化」的目標。

為讓民眾更清楚數位發展署的任務與使命，數位產業署副署長林俊秀特別在現場解說技術。數位發展部作為台灣發展數位國家的重要部門，致力協助台灣各個產業建立更佳的資訊安全防護力，讓產業在利用5G、AI等科技推動數位轉型時，可以走出更安全的數位經濟之路。特別是近年來，勒索軟體不斷對生產線造成停擺，防止生產系統或基礎設施成為駭客入口已成為企業的首要關切。透過「工控場域AI偵防分析技術」，能夠結合AI監控生產線流量並分析異常事件，有助於企業提早識別駭客攻擊，避免產線停擺造成重大損失。這項技術更贏得了科技界奧斯卡獎百大科技研發獎（R&D 100 Awards）殊榮。

今年展示用意不僅提供產業界在「資安防護」上的思考，更希望可以幫助臺灣產業在推動創新轉型時，盡快建立「零信任」的環境機制與可信任的供應鏈，順利開啟產業的新成長曲線，包含晶片加密、展示駭客手法、與供應鏈共同建立完整的資安標準等，解決目前製造業在數位轉型下會面臨的痛點。

除了展示資安防護技術外，也展出5G專網的高速度、低延遲、多連結特性，期盼打造更多元且高可靠度應用場域。如元宇宙模擬操作可加速智慧工廠與職能訓練實作成本、智慧監測補助系統可照護失智或行動不便的人、AR設備應用在肉品加工等項目，透過多元的示範案例分享及實地展示，能鼓勵更多企業安心投入5G專頻專網應用服務。

透過本次的成果展示，除了讓民眾了解最新資通安全技術發展和5G專網應用趨勢，也期許能促進產業間的深度交流，確保未來產業在推動數位轉型時能夠緊密跟隨資訊安全技術，進一步實現智慧國家的願景，更期待能引導更多領域導入數位創新以及資安防護技術，加速推動產業數位韌性發展。