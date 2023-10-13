泓德能源漁電共生案場 助養殖

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泓德能源旗下漁電共生水產品牌「星源漁業」總經理張東昇，擁有超過四十年的跨國養殖經驗，曾在世界最大養蝦場管理四千公頃漁塭，最終同意加入團隊的其中一個理由，是想把自己的經驗傳承給台灣年輕一代的養殖業者。

星源漁業的養殖有兩大方針：一生態養殖，透過微生物、益生菌來控制池水環境；二智慧養殖，有別於傳統養殖多仰賴眼力、經驗，星源漁業每日定時以儀器檢測水質參數，即時做出相對應的處置，例如開水車增加水中溶氧、添加益生菌等等來穩定養殖水體環境，並搭配AI智慧管理系統，自建大數據監控養殖過程並累積資料庫。

泓德能源總經理周仕昌表示，台灣傳統漁業無法與國際養殖公司競爭，一來受限於資本，二來是沒有導入公司治理、ERP系統等制度化流程，而漁電共生的發展解決了這兩個難題，再搭配星源漁業的專業養殖團隊，可望帶來台灣養殖業的第二春。自持案場以外，與原有養殖戶、地主等合作的漁電共生案場，星源團隊會輔助當地漁民採用生態養殖與智慧養殖的方式進行。

轉型是辛苦的、也會有陣痛期，不過星源漁業承諾保證收購漁獲，甚至可以讓漁民獲得比「池邊價」更高收入。更邀請國立高雄科技大學水產養殖系擔任星源團隊的顧問，結合理論與實務來養殖，此一舉動也加深當地漁民對星源團隊的信任。從生產履歷與溯源系統開始，一步一步向島內與海外重新擦亮台灣養殖王國的招牌。

日運案場在開發之初、建造之前，就自辦環社檢核評估對於環境、生態與社會可能造成的影響，並根據環團報告結果調整案場規劃，包含水位調節、空間管理、安全圍籬等等；此外保留了6公頃土地進行生物友善設計，以做為候鳥植息地與紅樹林植物保護區。針對「三生共好」生態面的此一規劃，獲得2023台灣永續行動獎的銀獎肯定。

周仕昌強調泓德能源決定在台灣做漁電共生時，目標是「再生能源發展」與「漁業養殖」雙贏，產業發展與自然生態共好。泓德能源與星源漁業將結合漁電共生的資源，扮演養殖產業升級的推手，並為永續發展貢獻一份心力。