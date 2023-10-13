戰酒黑金龍 蟠龍金箔酒系列 好運到

已連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽（SWSC）金牌肯定的「戰酒黑金龍」，其限量的「金箔酒系列」自2018年推出以來，一直都是市場最夯的瘋搶商品，而2020年起推出由五位平均近70歲的國寶級老師傅們，手工打造的「3.6L巨無霸蟠龍金箔酒」系列更是市價不斷翻倍上漲，而這也是創造中式白酒手工瓶的最大容量。今年的戰酒黑金龍「鴻兔大展」金箔酒，考量到老師傅們時間及體力等因素，產量僅為往年的一半，勢必將再度引發排隊搶購熱潮。

味丹企業副總經理林忠勝則表示，「戰酒黑金龍」由金門酒廠代理商「味丹企業」所打造，味丹創立超過一甲子，堅持給消費者最高品質的安心食品，嚴格要求金箔原料商出示多項安全保證，包括來自台灣銀行金料的食品溯源證明、第三方公正單位的99.99％奈米金純度檢測報告、中國醫藥大學高規格實驗室長達數年的毒性與動物試驗，保證食用安全。此外，價值不斐9999汽化式食用級純金箔跟其他品牌所用的日本進口金箔（或傳統捶打式）等級天差地別，傳統式金箔多數均未達9999等級且可能含有銀、銅等重金屬，呼籲消費者「看乎清、認乎明」，唯一指定「戰酒黑金龍」的金箔酒作為安心且高CP值的唯一首選。

而對於「戰酒黑金龍金箔酒」的誕生，林忠勝特別感謝五位平均近70歲，已從事玻璃產業60年以上的國寶級老師傅們，願意投身「不凡的玻璃工藝」，做出令人驚豔的代表作。今年的「戰酒黑金龍鴻兔大展金箔酒」立體陰陽雕巨龍盤旋瓶身、栩栩如生，加上工序繁複、巧奪天工的「吉兔報福」琉璃也升級變大、鑲入瓶身，象徵「鴻兔大展好運到」。而專屬香檳金LED燈座也改為方便性的鋰電池、具充電功能，在燈光投映下，酒瓶中細緻的金箔在透徹、晶亮的酒液中旋轉跳動，金黃色耀眼光芒透過立體酒瓶的光線折射，更顯價值。每瓶均有限量專屬編號，獨一無二尊爵不凡。商品諮詢專線：0809-091709