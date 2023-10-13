9檔高價股績優 帶頭攻堅

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500元以上高價股中共有九家營收年、月雙增，其中七家股價集中在千元俱樂部，包括世芯-KY（3661）、大立光（3008）、創意（3443）等，二家在500元以上則為M31（6643）、智邦（2345），基本面佳的高價績優股有望帶領台股持續攻堅行情。

法人指出，在多頭市場高價股容易脫穎而出，屬於領先指標，近來以巴戰火利空影響下滑，資金短線上回籠，高價股表現不俗，並看好IP概念股。

在千元高價方面，9月營收年、月雙增包括世芯-KY、大立光、創意、祥碩、材料-KY、譜瑞-KY、亞德客-KY，而台股目前總共11千金，換言之，有四檔千金股未入列。萬寶投顧董事長朱成志指出，高價股不論在多頭或保守市場，股價反映都較劇烈，可視為領先指標，相對的本益比、獲利與成長性也比一般公司更高。

股王信驊方面，外資法人雖然給予第三、四季營收優於預期的評等，但目標價僅2,300元，12日股價一度觸及3,000元大關，最終應聲下跌收在2,885元、跌幅4.94％；大立光則以小漲0.23％、收2,150元，盤後法說會公布第三季毛利率走低至42.56％、為十年以來新低，累計前三季EPS 96.93元、年減30.44％。

11千金中三檔為IP（矽智財）概念股，包括世芯-KY、力旺、創意，由於智慧財產權的毛利比起其他產業高，市場賦予相關個股更高的價格，換言之，IP產業享有全台灣最高的本益比。

法人指出，還有三檔IP概念股具潛力，包括12日漲停的巨有科技，股價突破200關卡，以及上半年EPS賺不到1元的威盛，過去曾把CPU的IP賣給中國大陸，雖有想像空間，但本益比較難估；還有9月營收年增5倍的矽統，自從聯電高層入主後，市場對未來的業績與接單充滿想像。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，高價股跟市場信心關聯性強，當盤勢好的時候表現也較強、不好時也會跌較重，11千金分散在各產業的龍頭，共通點是高毛利率、伴隨高本益比。盤勢因以巴戰火使Fed不升息機率提高，短線上資金有回籠，但靠戰火利空當利多的續航力會比較有限，市場下一步將聚焦台積電的法說會，對整體大盤走勢有指標性影響。