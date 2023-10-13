散熱火紅 大和資本點名奇鋐

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內外資看散熱族群指標股後市

散熱族群喜迎外資生力軍加入多頭行列，大和資本證券指出，台系散熱股利多三箭齊發，不僅研發技術領先、產品線廣泛，還搭上運算需求上升趨勢，切入AI等大商機，最看好奇鋐（3017）、初評「買進」，推測合理股價是市場最高的450元，同時初評雙鴻（3324）「中立」。

在AI大主題的帶動下，整體運算需求水漲船高，且不只AI，未來主流應用層面還包含5G、資料中心、車輛運算、先進駕駛輔助系統（ADAS）、節能等領域，有鑑於運算需求提升帶動熱設計功耗（TDP），CPU與GPU不斷升級趨勢將擴大散熱市場。

依市調機構Markets And Markets數據，全球IT散熱市場2023～2028年的年複合成長率將達10％。大和資本認為，散熱規格升級將是趨勢性，台系廠商可望受惠，訂單份額有進一步上升潛力。

儘管風扇冷卻解決方案因為性價比優勢，目前仍是散熱主流，但考量AI伺服器與ADAS升級增加功率消耗，液冷散熱解決方案將會獲得更大量採用。大和資本指出，奇鋐液冷解決方案受惠電信、汽車、伺服器產品，2022年營收達6億元，今年上半年更是已經超過5億元，顯示奇鋐比同業更具競爭優勢，且也正在為AI伺服器提供液冷解決方案。

值得注意的是，奇鋐每股稅後純益（EPS）進入連年成長階段，2022達成每股賺一個股本里程碑後，研究機構估計，今年還會繼續成長到13.46元，2024、2025年EPS再飆高到18.99元與24.95元。金控旗下投顧研究機構賦予奇鋐的推測合理股價是420元，並指出H100 GPU於9、10月放量，年底前營收貢獻將拉高，持續看好奇鋐在3D VC與高階風扇的市占率，且水冷產品送樣認證，長期成長趨勢不變。