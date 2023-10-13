永豐金證 七大減碳策略有成

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落實淨零環境永續，永豐金證券啟動七大減碳策略成效卓著，今年至8月底，全公司用電較2022年同期節省20.4萬度、降幅4.6％，綠電轉供度數達23.4萬度，合計減少排碳量約217公噸。

永豐金證券啟動七大減碳策略分別是透過環境管理系統建置、溫室氣體盤查認證、採購綠電、減少紙張用量、導入內部碳定價、節能省電措施、廢棄物減量，以多面向的減碳思維節制碳排量，不僅量化具體成果，更深化減碳意識改變企業內部行為。

永豐金證券推動節能減碳措施多年，每年進行溫室氣體盤查，涵蓋分公司及永豐期貨等國內外子公司，2021年覆蓋率已達100％，並取得ISO 14064-1外部機構查驗證明，2030年達成自身營運淨零排放為目標，訂定明確的進度、方法、追蹤，以2021年為基準年，達成自身每年減碳1％，每年碳排總量減少4.2％。

使用綠能是有效減碳的重要策略之一，永豐金證券自2022年起簽訂綠電購電合約（PPA）期限五年，規劃每年導入用電量10％之綠電70萬度，去年12月起開始轉供綠電，至今年8月止已經供電達23.4萬度，減少排碳量約116公噸。目前已規劃增購合年用電量10％之綠電，將持續提升再生能源使用比例。

此外，持續推動節能省電，汰換老舊空調及燈具等耗能設備，並規範用電設備之啟閉時間，以節省用電，2022年投入節能成本約360萬元。

永豐金證券今年至8月止，全公司用電較2022年同期節省20.4萬度、降幅約為4.6％，減少排碳量約101公噸。總公司大樓納入環境管理系統ISO 14001、能源管理系統ISO 50001，鑑別耗能設備，盤點用電設備功率、年份及數量，評估能源消耗度、設備老舊度及改善急迫性，以建立優先改善順序，已於2023年5月3日通過英國標準協會（BSI）認證。

永豐金證券表示，2022年底成立永續發展推動小組，整合建構多層次減碳措施，為達到營運減碳目標，制定內部碳定價，參考國內／外企業之ICP定價，評估營運據點採取各項節能減碳行動之有效性，並將隱含的碳成本及效益納入考量，分析出近年每減少1公噸二氧化碳所投入的平均成本為5,000元，作為內部碳定價參考依據，採行影子價格（Shadow Price）。