＊股東臨時會：美德醫療-DR
＊除權息：旭富、台通
＊法說會：遠傳、中華電、台榮
＊注意股票：矽統、麗臺、興富發、亞光、智原、世芯-KY、定穎投控、美德醫療-DR、泰金寶-DR、明輝-DR、金雨、華星光、華容、創威、M31、安格、巨有科技
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：風青、笙泉、伯特光
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：凱羿-KY、智原、力致、鼎天
＊暫停融券賣出：上曜、達欣工、奈米醫材
＊恢復融券賣出：旭富、台通
＊新股抽籤：達發
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＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：凱羿-KY、智原、力致、鼎天
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