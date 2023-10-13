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今日股市備忘錄

  • 工商時報 黃皓宸輯

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＊股東臨時會：美德醫療-DR

＊除權息：旭富、台通

＊法說會：遠傳、中華電、台榮

＊注意股票：矽統、麗臺、興富發、亞光、智原、世芯-KY、定穎投控、美德醫療-DR、泰金寶-DR、明輝-DR、金雨、華星光、華容、創威、M31、安格、巨有科技

＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：風青、笙泉、伯特光

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：凱羿-KY、智原、力致、鼎天

＊暫停融券賣出：上曜、達欣工、奈米醫材

＊恢復融券賣出：旭富、台通

＊新股抽籤：達發

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