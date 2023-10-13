台股量能不增 逢高獲利減碼為宜

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盤勢觀察：10月台股原本只要考慮美升息的步調，但現在卻多了國際性的「以巴戰爭」不確定性因素，雖然戰爭發生後，國際金融市場反而以正面上漲來回應，但戰爭的發生仍會影響全球經濟發展，原物料市場可能就存在不確定性，油價如果在高檔，則通膨的壓力就會拉長時間，美國是否會暫時停止升息，恐怕還得再觀察。

投資策略：台股本波大跌千餘點的走勢來分析，量能始終無法放大，長期低於3,000億元，11日出現3,756億元大量，但從8月以來觀察，都可發現每個月都出現一根大漲且放量的長紅K線，分別在8月24日、9月15日與10月11日出現超過3,500億元大量，可發現前二者都有一個共同特色，大量過後沒多久都會出現拉回，這次是否有還會如此，操作上得要小心。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注9月營收走勢較強者後續發展，9月出口終於終止連12黑，出現正成長3.4％，上市櫃公司9月營收為3.63兆元，雖交出月增9.5％的好成績，但仍較去年同期衰退10.5％，且比7月衰退8.1％與8月衰退7.8％還來得大，是第三季衰退幅度最大的月份，換言之，9月見月成長很正常，目前景氣走勢仍得再觀察，得拉大格局來分析。

從近期公布9月營收、半年報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有IC設計、AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、電子檢測、能源、機電、金融與部分生技醫療業者等產業公司。

由於出口旺季將過，短線操作要逐漸把電子類股比重降低，提高非電子類股比重，11月中旬將公布第三季財報，有些公司因新台幣貶值而受益，但有些公司卻不佳，目前套牢者如持有營運虧損公司，要早一點汰弱換股操作，否則日後套牢賣壓會更大。

其二是留意內需消費個股獲利，中秋節與國慶日連假，長假的效應就是增加業者業績的機會，出口業者會因升息、國際戰爭或美中角力等因素而影響，但內需消費卻不太受影響，因此現階段如要穩紮穩打的投資獲利，則這部分未來可多留意。

操作建議，留意兩點：1.量能始終不及月均量，量無法放大，就會像9月連續大跌四天，指數從16,900點附近來到16,200點附近，也會像10月連漲四天，又從低點來到16,800點附近，忽大漲忽大跌，如量不能放大，再上漲就承擔風險，高出低接仍是不二法則。

2.領頭攻上櫃已先分批調節，投信低檔以來一直逢低作買進，是本波最強的法人，10月11日上市大漲，但上櫃卻見大量收黑，顯見已先見好就收，上市部分因台積電已貢獻近一半的上漲點數，操作上，指數愈上漲持股比應適當降低，逢高不追，甚至於要適量獲利減碼。