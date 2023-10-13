折疊成顯學 富世達明年發威

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富世達小檔案

富世達（6805）董事長黃祖模12日表示，折疊產品在消費性電子的高階應用，未因景氣不佳而下滑，目前滲透率還不高，以陸資品牌廠來看，大概只占7％，未來成長可期。

除了現有中系、美系品牌客戶之外，2024年將再坐收一家美系客戶，現有中系客戶2024年出貨亦樂觀，因此看好公司明年度營運。

富世達上半年每股稅後純益4.21元，目前訂單能見度達六至八周，稼動率約80％，與兆利（3548）、陸資廠科森擔任陸資手機品牌廠折疊軸承供應鏈，富世達為主力供應商，隨陸系折疊新機盡出，支撐富世達拉貨動能，法人預期，富世達第四季營運將超越前一季，2024年挑戰新高在即，獲利可望輕鬆突破1個股本。

黃祖模指出，中系品牌有三家折疊軸承供應鏈，以富世達為主力，供貨比重逾50％，該品牌捲土重來後，不僅新款折疊機銷售亮眼，明年度喊出的目標亦相當積極，因此看好陸資品牌廠成長動能挹注。

黃祖模認為，富世達有完整專利布局、自動化設備開發能力，也擁有完整轉軸產品線（手機、筆電）、模具開發以及自動化生產線，在這些基礎之上，富世達將持續擴大市占率、營收以及毛利率。

陸資品牌廠與現有三家軸承供應鏈簽有排他條款，將於2024年7月到期重議，富世達預計於明年與該品牌廠重簽排他條款，不過富世達認為排他條款對自家的限制不大；據了解，陸資品牌廠簽定排他條款主要為降低技術外流的機率，軸承供應鏈承接陸資廠牌以外的訂單，相對不受限制。

富世達也預計今年底前完成越南廠擴建，未來將以深圳廠、越南廠迎合客戶的產能需求。

富世達上市之路雖有顛簸，但已經邁向最後一哩路，該股下周將敲定承銷價，並在11月上旬掛牌上市，以公告上市現增價來看，可望成為首檔以三位數掛牌的軸承股，類股本益比可望隨富世達上市而墊高。