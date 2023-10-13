統振9月業績 16個月來高點

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統振（6170）9月合併營收為2.03億元，月增5.35％、年增33.05％，寫下16個月以來的高點，累計第三季合併營收為5.9億元，季增15.6％、年增28.94％，這也是不再認列達振營收以來的單季高點。統振看好金融科技業務下半年持續成長，隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數揚升、流通事業穩健營運，毛利率還將再攀高。

統振表示，受惠於9月金融科技之絕對金額業績年增103.44％，加上流通事業旗下代理之德國彩妝品及保健食品銷售業績提振，帶動流通事業9月銷售業績年增26.56％，兩大營運事業齊步挹注9月及第三季營收呈年增率正成長表現。

統振業務包括品牌通路代理、電池模組、金融科技和電信服務等。其中金融科技和電信服務比重達7成，包含移工預付卡代理、移工跨境小額匯款、及移工服務三部分。統振建立金融科技行動APP QuickPay串接便利商店、國內銀行及國外金融機構，其中專業道地的語音客服，強化移工使用QuickPay APP信用感及黏著度，帶動QuickPay每月新增會員數及匯款筆數持續攀升。

統振今年第二季毛利率一舉突破30％大關、寫單季新高紀錄。隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，以及流通事業穩健的業績挹注，在成本費用固定下，有助帶動統振整體毛利率與獲利表現提升。