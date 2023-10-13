正文H2毛利率 有望明顯改善

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網通廠正文（4906）下半年營收降溫，惟前三季營收仍較去年小幅成長4.5％，該公司表示，後續在新技術、新產品、新客戶將持續推動營收動能，等客戶庫存去化告一段落，營收有望逐漸回升，且陸廠出貨比重下降，越南廠的出貨比重上升，近一步降低了營運成本，下半年毛利率有望顯著改善。

正文科技9月營收20.20億元，較上月微增0.22％，較去年同期衰退26.57％，第三季營收為61.58億元，較上季減少12.19％，也較去年同期減少20.05％，累計今年前三季合併營收為202.36 億元，較去年同期增加4.5％。

正文表示，今年9月營收表現較去年同期衰退，主要由於客戶庫存去化持續調整以及去年下半年營收基期較高等因素，雖然9月營收仍保持20億元以上水準，但是與去年同期相比仍下滑26.57％。

正文強調，儘管單月營收面臨逆風，但希望未來新技術、新產品、新客戶將持續推動營運，預期隨著客戶庫存去化告一段落，後續營收有望逐漸回升。

正文也指出，該公司處置常熟廠之後，使大陸廠的出貨比重明顯下降，與此同時，越南廠出貨比重則是顯著上升，近一步降低了營運成本；再者，透過產品組合策略的調整，該公司預期下半年，毛利率有望顯著改善。

以目前正文產能配置來看，越南是最主要生產基地，越南廠一期、二期均有產線運作中，隨新的美國電信營運商加入客戶行列，及潛在歐洲電信商客戶也可能有訂單挹注，正文將視業務需求增加越南廠三期產線設備，提升產能以支應出貨需求。