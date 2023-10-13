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定穎 法人鎖碼股價攀峰

定穎日線圖
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定穎（3715）挾其亮麗的9月及第三季業績，股價短暫休息過後，12日再攻高漲停，收盤價99.7元，距離百元俱樂部僅咫尺之遙，外資單一交易日大買定穎近萬張持股，投信也買超633張，法人鎖碼效應，激勵股價續創歷史新高。

今年前八月獲利已逾2022年，第三季在汽車、顯示面板急單、儲存裝置三大類訂單回流之下，激勵單季營收創高。展望2024年，由於汽車應用穩健，且電動車及汽車電子化帶動車用PCB需求可望成長50％，法人看好營收有望登高，全年二位數成長。

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