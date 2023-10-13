M31 強勢攻克季線反壓

M31（6643）隨著消費性電子需求回溫、晶圓廠恢復開案動能、新案轉量產等，其中包括N7、N28製程平台導入ADAS、娛樂影響等車用相關應用、美系晶片設計業者進入N5 IP設計定案。
M31 12日股價表現強勢，約莫午盤買氣強力介入，終場收漲9.11％、886元作收，並且擺脫均線整理區間，強勢克服季線反壓，帶動短天期均線翻揚。M31第三季營收季增24％，第四季來自北美晶圓代工客戶新平台、北美IC／IP客戶委外開發及製程導入16nm以下FinFET平台貢獻，營運獲得市場看好。
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