越南喊漲 工紙三雄Q4拚今年高點

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造紙族群前三季營收

工紙國際行情觸底彈升，繼大陸紙廠金九銀十推動漲價成功，十一長假後下游的紙板、紙箱跟漲約3％～5％，接著越南工紙大廠也醞釀10月喊漲，正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）等三大工紙廠在兩岸、越南都有產銷基地，趁著第四季傳統旺季需求看增，擴大漲價效應，第四季要拚出今年營運高點。

台灣工紙市場9月也終於傳來外銷終止連12黑的好消息，加上第四季傳統節慶消費帶動內銷，可望緩和業界競價搶單的局面，若外銷力道持續轉強，台灣工紙未來也有喊漲的空間。

大陸工紙漲價效應，已陸續反映在榮成、永豐餘的營運表現，8成營收來自大陸市場的榮成，9月營收達40.47億元，連續兩個月呈現月增，自結9月營業利益8,607萬元、合併稅前利益2,130萬元，每股稅前盈餘0.01元，繳出今年單月首度轉盈成績。

永豐餘9月營收64.43億元，也是連二月呈現月增走勢，主要動能為大陸紙器廠9月營收平均月增1成，及華紙（1905）漿價回升貢獻。

正隆9月營收35.2億元、年增2.1％，連二月出現年增走勢，逾6成營收來自台灣市場，在節慶、連假商機帶動內需下，漸入佳境。目前正隆在大陸只有紙器廠，近期多個省市二級廠調漲紙板、紙箱價格，可望反映在正隆10月營運表現。

據了解，大陸龍頭紙廠從8月底試探性漲價，到9月以來獲得中小型紙廠響應全面性漲價，粗估漲價函至少連發5～7次，增強下游拉貨補庫的意願，依大陸生意社瓦楞紙價格走勢，這波大陸工紙漲幅累計至少逾人民幣200元，相較境內廢紙只漲價人民幣70～80元，利差有放大趨勢，紙廠獲利修復可期。

法人表示，兩岸、越南工紙第四季為傳統旺季，外有耶誕節、感恩節出口歐美需求，內有電商雙11、雙12等利多因素，傳統上是一年當中紙價上漲最密集的時刻，尤其大陸市場8月底在龍頭紙廠帶頭下，下游二級紙廠跟漲意願高，最新一波漲勢是10月6日起湖南、湖北、四川等多個省市大量二級廠調漲紙板、紙箱價格，漲幅為3％～5％。

目前大陸工紙價持續上漲，紙器廠也已多次調漲，但累計漲幅仍少於工紙累計漲幅，若後續工紙漲價力度持續，紙板、紙箱價格將水漲船高。大陸漲價氣氛也感染到越南，正隆透露，越南工紙大廠也醞釀喊漲。