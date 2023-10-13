中碳 前三季獲利跌幅小於營收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中碳（1723）前三季營收64億元，遠低於去年同期82億元，但因碳材料出貨增加，帶動毛利率提升，前三季每股稅後純益4.93元，只比去年同期的5.82元少了近1元，獲利跌幅小於營收。展望第四季，預期國際油價和軟瀝青價格應有支撐，碳材料產品持續穩定出貨，中碳對整體營運仍偏樂觀看待。

中碳發言人陳宜宏12日表示，中碳9月合併營收5.3億元、年減32％，稅前盈餘1.32億元、年減34％，二者跌幅接近同步，主因9月無外銷軟瀝青及其他外銷船期調整的關係。不過前三季營收64.03億元，雖年減22.13％，但前三季每股稅後純益4.93元，僅年減15.15％，獲利跌幅小於營收，主要原因碳材料產品銷售暢旺，為公司營運穩定性提供助益。

陳宜宏指出，近期全球情勢詭譎多變，國際油價動盪劇烈，油國組織和俄羅斯宣布減產到年底，使西德州原油直接上漲到每桶90美元以上，旋又因對景氣復甦的疑慮而驟跌約10％，但以巴戰爭突然加劇，對國際油價再投入變數，也使得與油價連動的中碳煤化產品，價格隨之波動。

不過展望第四季，陳宜宏認為國際油價應有支撐，加上軟瀝青價格回穩，碳材料產品持續出貨，雖然11月中碳有例行歲修影響，全季營運仍偏向樂觀。