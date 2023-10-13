東洋報喜 前三季EPS 3.94元

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東洋近年財報

東洋（4105）受惠發展困難學名藥及代理藥物營運雙引擎發威，前三季合併營收達38.6億元，營業利益10.83億元，稅後純益9.78億元，EPS達3.94元。由於第四季有流感疫苗開打、新藥Eravacycline（抗生素）可望於11月領證等利多加持，法人看好全年獲利有機會挑戰半個股本。

東洋自結9月合併營收5.86億元，營業利益2.54億元，稅後純益2.83億元，每股純益0.8元。

東洋總經理侯靜蘭先前在法說會上表示，東洋三大疾病領域將持續擴張，新藥Eravacycline預計11月領證，將規劃申請健保給付；從德國引進麻醉藥Remimazolam，目前適應症用於檢查鎮靜，多用於健檢，預計年底取得全身麻醉新適應症，投入約250萬人次全身麻醉手術市場，挹注新動能。

另外，主力的癌症事業體，膽道癌藥Pemazyre今年5月已獲健保給付，肺癌藥的Gavreto也在台灣銷售；為拓展癌症領域，東洋將持續引入新藥，除了聚焦原來的頭頸癌、大腸癌、胃腸道癌、胰臟癌、膽管癌還有血液癌外，也將引入乳癌、肺炎新藥等，擴大癌藥版圖。

至於流感疫苗，東洋則是自2019年起引進澳洲生產的Seqirus四價流感疫苗，2020年3月取得經銷權後，即開始供應國內市場。東洋今年得標流感疫苗86.46萬劑，金額2.09億元，第四季將陸續貢獻營收。

東洋今年也引進英國生產Seqirus疫苗，是特殊細胞流感疫苗（四價含佐劑），投入自費疫苗市場，鎖定65歲以上中高齡人口。今年參與公費招標廠商較多，東洋取得的招標數目比較少，但自費疫苗就賣得非常好。

東洋微脂體、微球二大技術平台是營運最大利基；自製兩性黴素學名藥Lipo-AB，瞄準每年4.4億美元全球市場，繼今年初進入美國市場後，6月底也與國際大廠簽訂歐洲市場共同開發合約，產品簽約金25萬美元，將根據實際開發進程，分三期程收取里程碑達成金，每期各15萬、20萬與30萬美元，產品上市後利潤分配另計。