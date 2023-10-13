螺絲廠苦等訂單 明年續吹冷風

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螺絲業進入第四季仍維持不景氣的市況，多數業者9月營收年減幅超過50％，僅有少數廠商逆勢反彈，但整體景氣仍不容樂觀，尤其木螺絲今年上半年訂單減少3成，下半年減少5成，業者表示除非有急單或俄烏戰爭結束，否則恐怕明年一整年都不太樂觀。

國內螺絲廠9月營多半不佳，顯見螺絲業遭逢史上最差市況還未解除，例如燁興（2007）9月營收3.80億元、年減24.51％，華祺（5015）9月營收1.28億元、年減44.90％，久陽（5011）9月營收2.20億元、年減50.11％。

少數逆勢成長的螺絲廠則有聚亨（2022），9月營收8.99億元、年增17.63％，官田鋼（2017）9月營收2.85億元、年增14.25％。

面對如此低迷的市況，業者也大嘆接不到訂單，尤其木螺絲原本預期耶誕節前歐美客戶將有一波「補庫」的訂單，然最終還是落空，直言「明年可能也不會好！」

木螺絲業者表示，今年上半年木螺絲訂單已經減少30％，下半年市況雪上加霜，訂單直接砍半，而國外客戶大都是下長單，除非俄烏戰爭結束，或者有急單出現，否則今年低迷的市況恐怕將會延續到明年，再加上線材成本高漲，貨櫃海運歐洲線因歐盟自明年1月1日起開徵稅碳推升料運，這些附加成本業者必須調漲產品售價轉嫁，會讓螺絲廠經營更加困難。