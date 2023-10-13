三一東林 Q4挹注營收

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高端改裝車商三一東林（3609）搶攻大陸市場，12日上海分公司開幕，同時宣布取得英國手工車品牌摩根汽車（MORGAN Motor）中國區獨家代理權。三一東林表示，按目前預收單熱絡及新車抵港情況，第四季即可挹注營收貢獻，明年銷量更將達到60輛。

三一東林並透露，在今年取得摩根大陸代理權之後，預計明年將會陸續引進Hofele與BRABUS等汽車改裝品牌進大陸市場，逐步構建在大陸的高端精品汽車改裝成車產品線。

三一東林說明，公司主要產品為高端精品汽車改裝成車，此次於大陸市場率先引進摩根PlusFour、PlusSix兩款熱門車型；摩根車款在當地平均售價高達人民幣200萬元，在配額穩定情況下，預計今年底前在大陸可陸續交付6輛新車，明年擴大至60輛。

隨著摩根車款交車，再加上導入新改裝品牌，三一東林預計，明年來自大陸汽車銷售營收占比將可達5成。

三一東林指出，上海市場消費力強勁，加上中國大陸賽事風靡刺激汽車改裝需求，且政策支持汽車改裝行業合法化等，都將有利於三一東林快速切入當地高端改裝車市場。

根據大陸中國前瞻產業研究所「中國汽車改裝行業市場調研與投資預測分析」報告指出，大陸汽車改裝整體市場規模於2025年可達人民幣2,170億元，年複合成長率達13％。

為擴大對岸市場布局，三一東林表示，除上海據點之外，預計明年將再跨足其他中國大陸城市，現已經有四家位於一線城市的經銷商主動洽談。