利差走堅 台化、國喬有撐

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國際油價高檔拉回，買盤轉趨觀望下，遠東區五大泛用樹脂現貨行情小跌回檔，其中ABS、PS每噸小跌5美元，PE、PP下滑10美元；EVA、PVC因買氣趨緩，報價失守每噸1,400、800美元關卡。對照石化上游原料小跌價位，SM、ABS、PS利差相對走堅，相關生產廠台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）、台達化（1309）等營運有撐。

大陸黃金周假期後，PVC市場開盤走低，因需求疲軟，庫存持續增加，使大陸離岸價部分報價下跌，以清理高庫存。亞洲主流外銷價，10月報價每噸已下跌30～40美元，11月報價降幅放大機率高。

廠商表示，印度雨季結束，理論上進入傳統旺季，不過印度7～8月PVC進口量年增幅就超過30％，下游一下買太多使庫存偏高，加上近期有些低價大陸、美國PVC在市場銷售，使印度買家顯得較觀望。觀察10月中旬後，雨季結束下游庫存去化情況，美國也有在年底前消化PVC庫存動作，這些應屬短期影響。

此外，因應感恩節、耶誕節、大陸網路購物節等各種民生消費產品需求，且第四季為PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等傳統需求旺季，有利銷售。

其中，EVA隨歐美消費旺季及陸雙十一到來，鞋業可望迎來銷售，有利鞋材發泡料需求，加上膠膜廠積極去化高價庫存，預期十一長假後客戶開始回補庫存，太陽能封裝膜料需求增溫。