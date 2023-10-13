前往主要內容
工商時報LOGO

東陽 土洋對作站上均線

東陽日線圖
東陽日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東陽（1319）迎來史上最強淡季，9月獲利逆勢飆高，12日股價開高震盪走揚，終場收86.7元漲停價，站穩短中長期均線之上，日KD呈現黃金交叉多頭往上，成交量擴大至3.5萬餘張，外資加碼買超3,219張，但投信逢高賣超1,141張，形成對作。

今年以來北美AM（售後服務）汽車零件市場需求強勁，東陽加班因應，迎來最強淡季；OEM（車廠代工）汽車零件業務隨中國大陸車市回溫，再加上布局新能源車市場有成，新廠開始出貨效益漸增，8、9月獲利衝高。第四季進入傳統旺季，預期單月業績將會更上層樓。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全台最大LaLaport落腳高雄 鳳山房市效應受期待

  2. 美元定存比一比！利率最高飆7％ 存500元也可以

  3. 9月出口終翻正 台積電法說穩了 謝金河示警這4產業不樂觀

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。