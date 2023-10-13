東陽 土洋對作站上均線

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東陽（1319）迎來史上最強淡季，9月獲利逆勢飆高，12日股價開高震盪走揚，終場收86.7元漲停價，站穩短中長期均線之上，日KD呈現黃金交叉多頭往上，成交量擴大至3.5萬餘張，外資加碼買超3,219張，但投信逢高賣超1,141張，形成對作。

今年以來北美AM（售後服務）汽車零件市場需求強勁，東陽加班因應，迎來最強淡季；OEM（車廠代工）汽車零件業務隨中國大陸車市回溫，再加上布局新能源車市場有成，新廠開始出貨效益漸增，8、9月獲利衝高。第四季進入傳統旺季，預期單月業績將會更上層樓。