前往主要內容
工商時報LOGO

華航 多頭奮起上檔承壓

華航日線圖
華航日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華航（2610）跌勢順利在年線止步，然在多方反攻號角尚未吹起之際，多方企圖以盤代跌，藉以化解浮額，儘管上檔賣壓重重，但多方仍奮力站上5日及10日線，12日上漲2.16％、收21.25元，三大法人同步買超合計3,511張，伴隨著KD指標在低檔走揚，多方有望迎來反彈契機。

華航9月、第三季、前三季營收均創下同期高點，進入第四季客貨運要一起衝，客運在含金量高的日本線等重點增班，搭配41天線上旅展全航線促銷；貨運進入歐美假期購物旺季，艙位需求看增，運價可望提升，挹注華航營運正向成長。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全台最大LaLaport落腳高雄 鳳山房市效應受期待

  2. 美元定存比一比！利率最高飆7％ 存500元也可以

  3. 9月出口終翻正 台積電法說穩了 謝金河示警這4產業不樂觀

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。