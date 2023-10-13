華航 多頭奮起上檔承壓

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華航（2610）跌勢順利在年線止步，然在多方反攻號角尚未吹起之際，多方企圖以盤代跌，藉以化解浮額，儘管上檔賣壓重重，但多方仍奮力站上5日及10日線，12日上漲2.16％、收21.25元，三大法人同步買超合計3,511張，伴隨著KD指標在低檔走揚，多方有望迎來反彈契機。

華航9月、第三季、前三季營收均創下同期高點，進入第四季客貨運要一起衝，客運在含金量高的日本線等重點增班，搭配41天線上旅展全航線促銷；貨運進入歐美假期購物旺季，艙位需求看增，運價可望提升，挹注華航營運正向成長。