旺矽 今年營收拚連六年攀峰

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旺矽近六月營收

半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）今年以來受惠AI熱潮，並緊握美系GPU、網通晶片、FPGA等大廠訂單，不僅今年來營收走高，第三季營收再創單季新高水準，法人預估，旺矽今年營收也可望挑戰連六年創歷史新高紀錄。

旺矽9月營收7.4億元、月增3.82％、年增12.1％，連續三個月創歷史新高，第三季營收達21.54億元、季增7.01％、年增11.25％，單季營收也同步創高，累計今年前三季營收59.5億元，較去年同期成長7.41％，法人預期，今年營運維持成長力道下，全年營收可望挑戰連續第六年創歷史新高。

今年來在台灣半導體測試介面廠中，旺矽營運表現相對較佳，該公司表示，主要由於營運結構上，該公司有3成營運來自包括LED、半導體等電子相關設備，另外，約有55％探針卡的銷售，其餘則是子公司銷售探針卡的營收貢獻，在營運結構、產品線及客戶相對分散之下，今年營運也相對穩健。

旺矽三大主要探針卡產品包括，垂直式探針卡（VPC）、懸臂式探針卡（CPC）及MEMS探針卡，前二項產品全球市占率都約在21％至23％左右，目前該二項產品都已是全球第一大供應商，但MEMS探針卡旺矽起跑較慢，目前仍逐漸成長中，據了解，目前全球市占率僅約低個位數，今年已通過客戶驗證，將專注在AI、HPC應用，看好相關業績未來將有很大的成長空間。

市場法人也指出，旺矽是全球第三大探針卡業者，近年在高階產品布局持續顯現，公司搭上這波AI熱潮，並掌握美系GPU、網通晶片、FPGA等大廠訂單，支撐業績動能保持高檔。此外，近幾年中國客戶持續積極發展半導體研發、自主生產，相較過去尋求測試介面業者奧援的機會及需求也更多，對旺矽業績帶來部分挹注。