樺漢 收購美軟體商BSquare

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工業電腦廠樺漢（6414）12日重訊公告，旗下Kontron AG董事會通過將透過其子公司Kontron America進行收購美軟體商BSquare Corporation，預計交易總金額約3,800萬美元，換算新台幣為12.19億元，本案需經過美國證券交易委員會（SEC）等相關主管機關核准，預計今年底完成。

樺漢發言人林沄閒表示，為強化在北美市場、行銷和整合，樺漢子公司Kontron AG董事會決議通過將透過其子公司Kontron America進行收購BSquare Corporation（BSQR），收購價格為每股1.9美元，換算溢價幅度逾5成。

Bsquare Corporation是一家擁有豐富歷史的軟體公司，在Windows、Linux、Android和其他嵌入式作業系統方面擁有豐富的設計經驗，協助客戶建構資安營運和管理軟體，並在美國那斯達克掛牌。

林沄閒指出，樺漢目前持有Kontron集團27.82％股權，公司並持續推動ESaaS和Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的軟體及產業方案，未來獲利能力將有所提升，且此收購案將提升Kontron在北美市場的軟體開發、行銷和整合，樺漢對本案抱持樂觀其成並予支持。

據悉，樺漢此次收購資金來源將由子公司營運資金支應，不會為此進行募資，完成收購後將維持BSquare Corporation現有業務並繼續經營，發揮整合綜效；另樺漢將於11月14日召開法說，預計將對收購案進一步說明。