中磊 全年獲利可望優於去年

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網通大廠中磊（5388）與北美有線電視營運商Charter攜手參展2023 SCTE，首度發表新世代Design for Reuse系列產品；法人預估，歐美網通市場仍持續去化庫存，中磊去年營收大幅成長47％之後，今年營收以持穩為主，但營運體質調整後，營業利益率提升，全年獲利可望持續優於去年表現。

SCTE Cable-Tec Expo是北美最大電信營運商年度盛會，為全球業界營運商、設備廠及系統服務商發表創新技術與應用之最佳平台。中磊攜手北美有線電視營運商Charter Communications，以「Design for Reuse」為核心理念，於產品設計初始便導入重複使用性，以利提升綠色製造之應用與效能。

據了解，Charter Communications是總部位於美國康乃狄克州斯坦福的一家通訊公司，為僅次於Comcast的美國第二大有線電視運營商。中磊在北美市場的營收占比高達逾6成，北美主要的一線電信商和有線電視都是中磊客戶群，有線電視營運商Charter也是該公司的重要客戶之一。

中磊第三季營收較上季微減0.31％，符合先前公司預期，中磊指出，第四季營運在歐洲及印度出現增溫下，單季營運可望優於第三季，不過，以全年來看，今年公司營運重心在調整體質後，提升營業利益率及整體獲利表現，市場法人預估，中磊去年全年營收大幅成長47％之後，今年營收成長力道趨緩，但全年獲利仍可望繳出優於去年表現。