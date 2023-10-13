宏全攜日商 拓國際市場

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宏全近年合併營收

飲料食品包材廠宏全（9939）12日宣布，與日本股票上市公司山村硝子株式會社（Nihon Yamamura Glass）簽署業務合作備忘錄，雙方將展開包括在日本市場銷售宏全產品、兩方產品代工生產等四大合作項目，期能擴大雙方市場規模與商業契機。

近年宏全經營日本市場有成，亦受到日本山村硝子高度關注，並與宏全合作。宏全說明，為能發揮雙方的優勢，此次業務合作，將以四個方面推進，包括在日本市場銷售宏全國際集團的產品、雙方產品的代工生產、共同開發瓶子/瓶蓋/rPET永續包材產品、拓展國際市場（透過雙方合作擴大銷售管道）。

日本山村硝子為日本百年企業，總部位於日本兵庫縣尼崎市，擁有10個事業所、13家集團分公司，業務範圍涵蓋玻璃容器/塑料/物流/新玻璃等，公司市值達新台幣1,000億元。

山村硝子為日本主要食品/飲料大廠所需玻璃瓶的第一大製造廠，產品品質、生產技術，具世界領先地位，並提供具有防篡改功能的TENCAP塑蓋和其他塑蓋產品。台日兩家股票上市公司業務合作市場，未來不只在台、日兩地，也可能擴及東南亞等市場。

宏全強調，公司致力於拓展國際市場，在兩岸、東南亞及非洲等地擁有40多個生產基地，提供垂直整合全方位食品/飲料包材及飲料充填代工產品，具有先進飲料代工生產技術，及銷售遍布世界各地的優勢。

宏全今年前三季合併營收206.56億元、年增6.73％，創同期新高。為滿足客戶訂單需求，宏全持續投資擴充產線產能，包括廣東清新廠新增產線，將於明年第四季投產；台灣自貿廠一期今年底前投產，自貿廠二期明年下半年營運。

宏全大陸漳州廠新增無菌二線，已於今年8月投產；浙江衢州廠因應亞運營銷熱度，也提前到10月投產，可增加大陸廠的營收貢獻。東南亞廠區自第三季起，泰國、越南、馬來西亞及緬甸廠陸續有新產線投產，未來可望增加宏全與其他國家業者的合作空間。