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市場樂觀解讀美國聯準會9月會議紀要，在預期11月利率不升息與美債殖利率繼續回落下，周三美股四大指數連四紅，也激勵台股12日上漲153點收16,825點，台指期上漲134點收16,848點，正價差縮至22.09點。

值得留意的是，外資除了在現貨買超241億元，台指期部位上則是多單加碼超過空單，期貨未平倉淨空單大減3,155口至877口。

受到美股上漲激勵，台股昨日開高走高，由權王台積電、AI概念族群領軍，推升大盤一路向16,800叩關，尤其台積電獲買盤挹注，終場上漲1.1％收550元站上季線；傳產方面，貨櫃航運三雄表現不俗，尤以長榮漲超2.4％表現最佳，生技醫療、汽車族群皆有表現，在電子、金融與傳產三大族群皆有買盤力挺下，指數緩步上攻，另輝達執行長黃仁勳即將來台題材，也帶動國內AI概念股回神，助攻加權指數收漲16,825點。

永豐期貨指出，台股昨天收實體紅K棒再度向上墊高，收復所有均線，隨著美債下滑，市場氛圍轉樂觀，後續需觀察美國公布的消費者物價指數（CPI）之後對股市的影響。

台指期昨收16,848點，至於價差部分，台指期正價差縮至22.09點，電子期正價差縮至0.66點，金融期正價差縮至0.72點；台指期三大法人淨多單增加2,883口，留倉轉淨多單2,271口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少3,155口至877口。

群益期貨表示，在新台幣止貶回穩外資熱錢回流下，短線台股將持續挑戰前高，外資在現貨買超241億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權為主要布局；另近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為2.5萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.93升至1.07，VIX指數下跌0.29至14.1，整體選擇權籌碼面偏多。