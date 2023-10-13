電子股反彈 友達宏捷科吸金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股12日跟隨亞股腳步愈走愈高，帶動原本下跌的電子股展開反彈，友達（2409）第三季營收略優於預期，大尺寸加上換機潮有利供需結構2024年正向發展，宏捷科（8086）營運回溫，法人看好2024年上半年維持2023年下半年狀態，股價雙雙收紅。

友達9月營收245.7億元，月增1.2％、年增50.9％，第三季營收701.1億元，季增10.7％、年增41％，優於公司預期之季增5％～6％。

展望2024年，大尺寸加上換機潮有利供需結構，中信投顧指出，業界預期LCD電視面板價格走跌將延續到2024年上半年，反映傳統淡季，面板廠也會持續減產、保持較低的產能利用率因應。

但從2024年6月起，有巴黎奧運、美國超級盃帶動換機潮，且有利於電視大尺寸趨勢。IT面板部分由於終端應用如筆電、桌機、平板等均已消化庫存到合理水位，預期2024年將優於2023年。中信投顧維持「增加持股」投資評等，推測合理股價17.8元。

宏捷科第三季營收7.84億元，季增49％、年增33％，隨著大陸與美系客戶拉貨，WiFi訂單動能則呈現穩定，投顧法人估計，產能利用率由第二季的約45％～50％，持續回升至50％～55％左右，帶動毛利率可望由第二季的15％，回升到2成以上水準。

手機方面，大陸客戶庫存已相當低，客戶持續回補庫存中，帶動下半年智慧機動能快速提升；ODM廠主打中低階產品，占整體營收35％～40％，此部分客戶回補庫存時間可至2024年第一季。整體而言，宏捷科下半年至2024年上半年營運回升，毛利率亦將隨產能利用率反彈。